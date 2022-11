Andréia Horta faz linda declaração para o namorado, Ravel Andrade: ''Meu belíssimo horizonte''

Atriz Andréia Horta presta homenagem no aniversário de 29 anos do namorado, Ravel Andrade, irmão de Júlio Andrade

A atriz Andréia Horta (39) fez uma publicação nas redes sociais para parabenizar o namorado na segunda-feira, 28!

O também ator Ravel Andrade completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial da amada em seu aniversário de 29 anos.

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou um vídeo reunindo imagens do amado e dos dois juntos e declarou seu amor por Ravel, que é irmão do ator Júlio Andrade (46), que vive o médico Evandro na série Sob Pressão.

"Então existe mesmo amor assim como o nosso! Uau!!! Hoje é aniversário do Ravel. Ravel é o cara mais lindo! Meu porto alegre, meu belíssimo horizonte. Ravel, meu amor, meu companheiro, meu muso, te amo com a força do que só tem início. Viva você!!! Amor é foda! Amor é o poder e a porta aberta para a beleza infinita. @ravel.ravel", disse Andréia Horta ao legendar o post, ao som de Menino Deus, de Caetano Veloso (80).

"Minha amada. Você me emociona da cabeça aos pés. Nosso amor é lindo, vivo e forte. É o presente mais lindo que existe. Obrigado por tanto amor! Te amo mais!", agradeceu Ravel.

"Que lindo! Emocionei aqui. Parabéns @ravel.ravel meu irmão lindo. Que esse amor seja sempre cultivado @aandreiahorta minha irmã", disse Júlio Andrade nos comentários. "Aaaah , que coisa linda!! Viva viva Ravelzin !!! Sejam muito felizes amores meu!! @ravel.ravel @aandreiahorta", desejou Emanuelle Araujo. "Amores! Viva Ravel! Viva o amor!", ressaltou Maria Ribeiro. "Lindos!", elogiou Patrícia Pillar.

Confira a homenagem de Andréia Horta para o namorado, Ravel Andrade:

Andréia Horta posta clique raro com a mãe e web aponta semelhança

Andréia Horta usou as redes sociais para publicar um clique raro ao lado de sua mãe, Cristina Horta, que completou mais um ano de vida recentemente. Na imagem publicada no feed do Instagram, em preto e branco, as duas aparecem dando um belo sorriso, e a atriz aproveitou o registro para prestar uma linda homenagem para a mãe.

"Mãe, te amo loucamente. Tentei uma palavra mais próxima do que sinto e acho que é loucamente mesmo!!! Feliz vida inteira! Obrigada por me dar a vida!! Obrigada por tudo!!! Obrigada!! Deus te dê!!! Sim, tinha comida em nossos dentes porque era festa feliz e a comida era gostosa e tínhamos acabado de mastigar quando fizemos essa foto!!! Feliz aniversário!!!", escreveu ela.

