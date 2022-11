Andréia Horta surge em clique raro ao lado da mãe e fãs apontam semelhança: "Muito parecidas"

A atriz Andréia Horta postou um clique ao lado da mãe e prestou uma linda homenagem em seu aniversário

Andréia Horta (39) usou as redes sociais para publicar um clique raro ao lado de sua mãe, Cristina Horta, que completou mais um ano de vida besta sexta-feira, 18.

Na imagem publicada no feed do Instagram, em preto e branco, as duas aparecem dando um belo sorriso, e a atriz aproveitou o registro para prestar uma linda homenagem para a mãe.

"Mãe, te amo loucamente. Tentei uma palavra mais próxima do que sinto e acho que é loucamente mesmo!!! Feliz vida inteira! Obrigada por me dar a vida!! Obrigada por tudo!!! Obrigada!! Deus te dê!!! Sim, tinha comida em nossos dentes porque era festa feliz e a comida era gostosa e tínhamos acabado de mastigar quando fizemos essa foto!!! Feliz aniversário!!!", escreveu ela na publicação.

Nos comentários, os fãs de Andréia deixaram mensagens de felicitações para dona Cristina, e falaram sobre a semelhança entre as duas. "Parabéns! O mesmo lindo sorriso!", disse uma seguidora. "Lindas! Parabéns e muita saúde para sua mamãe! Saúde pra vocês. Parece que são irmãs", comentou outra. "Muito parecidas", falou uma internauta.

Confira a foto de Andréia Horta com sua mãe:

