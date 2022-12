Deolane Bezerra revela o que deu de presente para seu segurança

Fãs comentam a escolha de Deolane Bezerra para presentear o seu segurança em amigo secreto dos amigos

A advogada e ex-A Fazenda Deolane Bezerra surpreendeu em sua escolha de presente para o seu segurança na época do Natal. Ela e os amigos fizeram um Amigo Secreto na última sexta-feira, 23, e o presente dela repercutiu nas redes sociais.

Deolane tirou o seu segurança, Nego Jader, no amigo secreto e decidiu dar um maço de dinheiro para ele. Na hora da entrega do presente, ela justificou a sua escolha. “É uma pessoa muito focada. Não tem quem me olhe com tanto carinho, pureza, dedicação. E eu tenho dois presentes e vou dar para ele escolher”, disse ela. Então, ele escolheu o presente que estava no bolso direito dela e ela pegou um maço com notas de R$ 100.

Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre o presente de Deolane. “Deveria presentear com valores que o dinheiro não pode comprar, dinheiro não é tudo”, alfinetou um internauta.

Polêmica com o segurança de Deolane Bezerra

Há poucos dias, o segurança de Deolane Bezerra, Nego Jader, se pronunciou após ser acusado de agredir fisicamente o influenciador Thiago Drudi. Ele negou a agressão. “Vim aqui dar uma satisfação do que estão falando, e eu quero dizer que eu não agredi ninguém. Eu estava no palco com a minha patroa quando recebi um comunicado que estavam tentando invadir o camarote dela sem serem convidados”, disse em seu Instagram.

"Quando cheguei lá, estava tendo uma confusão e o Thiago estava gravando. Eu pedi para ele apagar e ele me disse que não tinha nada gravado, eu então peguei o celular da mão dele e minha mão bateu no rosto dele. Assim como ele não tem direito de filmar quem não quer ser filmado. Foi simplesmente isso. Thiago, tu só estás querendo ganhar fama nas custas dos outros, só isso que eu tenho a declarar e mais nada", disse ele.