Segurança de Deolane Bezerra nega ter dado socos em influenciador e o detona

Segurança de Deolane Bezerra, Nego Jader, acusou influencer de querer fama com a situação

Após polêmica, o segurança de Deolane Bezerra, Nego Jader, se pronunciou após ser acusado de agredir fisicamente o influenciador Thiago Drudi.

Segundo Thiago, ele teria sido agredido com três socos no rosto e tido o celular arrancado de sua mão em São Paulo. O segurança nega.

“Vim aqui dar uma satisfação do que estão falando, e eu quero dizer que eu não agredi ninguém. Eu estava no palco com a minha patroa quando recebi um comunicado que estavam tentando invadir o camarote dela sem serem convidados”, disse em seu Instagram.

"Quando cheguei lá, estava tendo uma confusão e o Thiago estava gravando. Eu pedi para ele apagar e ele me disse que não tinha nada gravado, eu então peguei o celular da mão dele e minha mão bateu no rosto dele", disse, reconhecendo que não poderia ter tirado o celular do influenciador e fazendo um contraponto.

"Assim como ele não tem direito de filmar quem não quer ser filmado. Foi simplesmente isso", disse. Ele ainda falou que se tivesse realmente dados os socos, Thiago estaria com diversos hematomas e poderia até ter quebrado o maxilar.

"Thiago, tu só estás querendo ganhar fama nas custas dos outros, só isso que eu tenho a declarar e mais nada", detonou, agradecendo o apoio que recebeu dos seguidores.

Thiago afirmou que conversou com a ex-Fazenda, que sempre o tratou muito bem e disse que abriu um boletim de ocorrência.