Deborah Secco comemora o aniversário de 8 anos da filha, Maria Flor

Deborah Secco comemora o aniversário de 8 anos de sua filha, Maria Flor, com direito a festa super colorida; confira o álbum de fotos do evento!

No último domingo, 3, a atriz Deborah Secco comemorou o aniversário de 8 anos de sua única filha, Maria Flor. Ao lado de seu marido, o também ator Hugo Moura, a famosa curtiu a data especial com direito a uma festa super animada para a pequena.

Em seu perfil oficial do Instagram, a intérprete de Lara em Elas por Elas, da Globo, abriu o álbum de fotos da comemoração e mostrou alguns detalhes do evento para seus seguidores. A festa teve como tema "Mundo Slime", com direito a muitas cores e looks super divertidos para a ocasião.

Deborah surgiu com um vestido curtinho de babados, com um degradê em azul, que ia do mais claro até o mais escuro. Já a aniversariante escolheu um macacão branco, com alguns detalhes coloridos, e mangas de babados. Hugo já apostou no básico, com calça cinza e camiseta branca.

Nos cliques, a sua família posou reunida com a decoração da festa. O local contou com paredes roxas, com muitos detalhes coloridos e brilhantes para deixar o clima ainda mais divertido. O aniversário ainda teve troca de looks de Maria Flor, que escolheu outro vestido super colorido, e várias atividades para as crianças.

"Aniversário da minha pequena… Do meu grande amor!!! Da minha Fifi. Viva você e os seus 8 anos!!! Te amo minha filha!!!", escreveu Deborah na legenda da publicação nas redes sociais. Nos comentários, seus seguidores também comemoraram a data. "Amor demais", disse a apresentadora Sabrina Sato."Viva Maria!", declarou um fã.

Confira a publicação:

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida no último dia 26 por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.