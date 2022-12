De rosa, Deborah Secco combina look com Maria Flor para festa da filha

Atriz Deborah Secco faz festão para comemorar os 7 anos da herdeira Maria Flor, do casamento com Hugo Moura, e apostam em looks iguais

A atriz Deborah Secco (43) surpreendeu os seguidores ao mostrar a produção para festa de aniversário da herdeira no domingo, 04!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos mostrando que combinou o look com a filha, Maria Flor, para a comemoração de 7 anos da garotinha, do relacionamento com o também ator Hugo Moura (32).

Esbanjando estilo, mãe e filha surgiram com o visual todo pink. Com os cabelos presos em coque, a famosa apostou em um vestido curtinho com meia-calça e sapato de salto alto. Já a pequena, apareceu com meia-calça, saia de pregas, top e tênis cor de rosa nas imagens do ensaio fotográfico das duas juntas pelas lentes do fotógrafo Nico Rocha.

“Hoje é dia de festa! O mundo cor de rosa da Maria. 7 anos da minha fifi, vamos comemorar”, disse Deborah Secco ao legendar a publicação.

A festa contou com decoração luxuosa e o tema de 'Lojinha de Doces da Maria Flor', recebendo famosos como Michel Teló e Thais Fersoza com os filhos, Teodoro e Melinda."Olhem o escândalo que está a festa da Maria Flor! Estou tão apaixonada! Tudo lindo", contou Deborah na web.

Confira os looks de Deborah Secco e Maria Flor:

