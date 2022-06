De biquíni, Luisa Arraes surge em fotos românticas com Caio Blat e presta homenagem: ''Amor maior''

Ator Caio Blat completa 42 anos e ganha linda declaração da namorada, Luisa Arraes

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 11h07

Dia de festa para Caio Blat! Nesta quinta-feira, 02, o ator está completando mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial nas redes sociais!

A namorada do artista, Luisa Arraes (28), fez questão de parabenizá-lo com uma linda postagem em seu feed no Instagram. Discreta em relação à vida do casal, a atriz publicou cliques em que aparece agarradinha com o amado em dia de praia e se derreteu pelo famoso.

"A vida ao seu lado é uma vertigem de amor e paixão. Feliz aniversário, meu amor maior, viva você muito", escreveu Luisa na legenda da postagem.

Nos comentários, alguns famosos também fizeram questão de homenagear Caio. "Caiooooooooooooo, vivaaaaaaaa", disse Carolina Dieckmann. "Parabéns! Geminianos, atacar", brincou Edu Moscovis. "Caio!!! Amamos você. Vocês dois, feliz ano", declarou Julia Lemmertz.

Vale ressaltar que Luisa e Caio estão juntos desde 2018.

Confira a homenagem de Luisa Arraes para Caio Blat: