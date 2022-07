Daniela Albuquerque comemora seu aniversário de 40 anos

Apresentadora Daniela Albuquerque encantou ao compartilhar vídeo celebrando a chegada de seus 40 anos

O aniversário de Daniela Albuquerque de 40 anos é nesta sexta-feira, 22, e a apresentadora celebrou o momento com um vídeo especial em sua rede social.

Deslumbrante, a apresentadora apareceu em uma plantação de girassol esbanjando toda a sua beleza ao surgir com um vestido branco longo.

"Hoje é o meu aniversário. 4.0 de pura essência. Que Deus continue me iluminando e cuidando de mim. Que eu continuei sendo essa menina mulher. Que eu continue com essa doçura no coração, com esse brilho no olhar, como girassol", disse ela na legenda do post.

Nos comentários, a famosa recebeu vários recados. "40 anos, mãe, corpão de 20 anos, simpática, linda, maravilhosa, um ser humano de luz! Você inspira! Você me inspira! Feliz aniversário Dani", desejou uma internauta. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Daniela Albuquerque tem férias luxuosas fora do Brasil

Nas últimas semanas, Daniela Albuquerque desembarcou na Europa com as filhas e o marido. O primeiro destino da família foi Madri, na Espanha. Logo depois, eles foram para a Itália. A apresentadora encantou ao abrir o álbum da viagem e ao mostrar todo seu estilo com looks deslumbrantes.

