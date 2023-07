Dani Calabresa divide cliques românticos com o marido ao prestar homenagem de aniversário

A humorista Dani Calabresa prestou uma bela homenagem no aniversário do marido, Richard Neuman

A humorista Dani Calabresa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Richard Neuman, que completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 11.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista recordou várias fotos em momentos românticos ao lado do amado, inclusive do dia em que eles se casaram, e deixou uma linda mensagem no aniversário de 40 anos dele. Além disso, ela aproveitou para revelar alguns apelidos que deu para o esposo.

"Hoje é aniversário do Richard Neuman essa cara carinhoso com nome de Príncipe, mas que eu chamo de Rirriku, pai do Pingo, Cuko e mais uns 9 apelidos rs. Parabéns pelo seu aniversário meu amor. 40 anos sendo um cara tão amoroso, amigo e divertido!!!! Felicidades sempre pra você Micki. Te amo. (Me segurei muito pra não postar vídeo seu dançando ahahaha por favor deixa eu postar um dia vai rs)", declarou ela na publicação.

Dani e Richard, vale lembrar, oficializaram a união em novembro do ano passado, em São Paulo. A cerimônia contou com a presença de vários famosos e teve shows de Luan Santana e do grupo É o Tchan. Para o casamento, a humorista usou um vestido desenhado por Lethicia Bronstein, e escolheu um modelo inspirado nas princesas das Disney.

Confira a publicação:

Dani fala da separação de Marcelo Adnet

Recentemente, Dani Calabresa relembrou o fim do casamento com o humorista Marcelo Adnet ao participar do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O casamento deles chegou ao fim em 2017. Alguns anos antes, ele chegou a ser flagrado com outra mulher em um bar e ela perdoou. Agora, ela relembrou o período da separação.

"O divórcio é muito difícil... Foi um pesadelo de desabar o mundo. Foi sete dias antes do meu aniversário. Achei até humilhante... Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota, com a sensação de 'Será que perdeu o interesse em mim? Não sei se sou tão legal, não sei se transo tão bem'. A gente se culpa, e mulher já se culpa por tantas coisas... as pessoas falavam 'homem trai'. Então homem tem autorização da sociedade pra ser um m*rda, e a gente tem que ser legal, gostosa, apoiar e não pode fazer barraco...", desabafou em um trecho.