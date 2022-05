O sertanejo Cristiano e sua esposa, Paula Vaccari fizeram uma festa temática super especial para a filha, Pietra

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 14h07

Na noite da última quarta-feira, 18, o sertanejo Cristiano (33) e sua esposa, Paula Vaccari (35) celebraram a chegada do quinto ano de vida da filha mais velha, Pietra.

O casal então fez uma festa em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e reuniu família e amigos em um evento todo temático de princesas, com direito a uma linda mesa de bolo, uma decoração que parecia vir de um conto de fadas e até fantasias especiais usadas por Pietra.

"Minha princesa 5 anos se passaram eu nem consigo acreditar, minha bebezinha cresceu tanto e só me enche de orgulho!! Filha, minha pequena grande menina peço que Deus te guarde sempre, que Maria com seu manto sagrado te cubra de proteção e amor. Você ilumina e irradia nossas vidas, você é especial e alimenta os nossos corações com tanto amor, inocência e paz. Te amo infinito, te zelo e te guardo", disse a mamãe babona, emocionada ao celebrar mais um ano da pequena.

Já Cristiano declarou: "Minha princesa, minha herança, completou 5 anos, 1.825 dias, que você chegou, e mudou a minha vida. Coloriu meu mundo com a cor rosa, e me tornou o ser mais feliz do mundo. Parabéns filha, minha joaninha, meu punzinho de largatixa, meu coco de borboleta, meu narizinho de cheira peido! Eu te amo! Moveria, morreria e mataria por você e pelo seu irmão! Felicidades meu nenê! Você é blindada pelo escudo de cristo, e pela espada dos anjos, e de toda maldade".

Confira alguns cliques da família de Cristiano e Paula Vaccari na festa de 5 anos da filha, Pietra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Vaccari (@paulavaccari)

Cristiano e a esposa Paula Vaccari fazem festão para celebrar o aniversário de 5 anos da filha, Pietra

Cristiano e a esposa Paula Vaccari fazem festão para celebrar o aniversário de 5 anos da filha, Pietra

Cristiano e a esposa Paula Vaccari fazem festão para celebrar o aniversário de 5 anos da filha, Pietra

Fotos: Allysson Moreno