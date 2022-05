Com uma das filhas gêmeas, Lan Lanh celebra o seu aniversário: ''Eu e um dos presentes''

Lan Lanh completou 54 anos e ganhou uma festinha intimista em casa com a esposa, Nanda Costa, e as filhas

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 12h00

Na última segunda-feira, 23, Lan Lanh completou 54 anos de vida!

E claro que a musicista ganhou uma celebração intimista em casa para celebrar a chegada no novo ciclo.

No perfil do Instagram, a esposa de Nanda Costa (35) compartilhou um lindo registro com Tiê, uma das filhas gêmeas, e agradeceu pela mensagens de aniversário.

"Eu e um dos presentes que a vida me deu. Tiê, acordou na hora do parabéns, enquanto Kim dormia profundamente! Obrigada pelas mensagens, por tanto carinho e axé! Pra variar o dia foi bem corrido por aqui, amanhã não é 23, mais vai ter mais foto com à família", escreveu ela na legenda.

Mais cedo, Lan Lanh recebeu uma homenagem emocionante da esposa, Nanda Costa, que não escondeu o seu amor pela artista.

CONFIRA A CELEBRAÇÃO DE LAN LANH