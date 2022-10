Com foto em família, Kelly Key celebra aniversário do marido com bela homenagem: "Te amamos"

Kelly Key postou um clique em família para comemorar o aniversário do marido, o empresário Mico Freitas

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 17h44

Kelly Key(39) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 27, o marido da cantora, Mico Freitas, completou mais um ano de vida, e comemorou a data ao lado da família.

Na imagem publicada no feed do Instagram, o aniversariante surgiu ao lado da esposa e dos filhos, Vitor (17) e Arthur (5), e também de Suzanna Freitas (21), filha da artista com o cantor Latino (49). Já na legenda, Kelly parabenizou o amado.

"Parabéns para o papai mais amado do Brasil e de Angola também, claro @micofreitas. Amamos você e te desejamos o melhor sempre! Muita saúde principalmente! Hoje o dia foi atípico, mas conseguimos improvisar e criar momentos inesquecíveis!", disse ela.

A cantora completou a homenagem falando sobre a felicidade de comemorar a data em família. "Seguimos dançando conforme a música da vida com alegria e positividade! Foto de nós 5 para ilustrar o feed! Estava com muita saudade desses momentos", finalizou.

Confira a homenagem de Kelly Key para o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key fotos na academia

Recentemente, Kelly Key dividiu com os seguidores um momento de seu treino na academia, e impressionou por conta do abdômen definido, um tanquinho trincadíssimo. No vídeo, a cantora aparece com um look fitness que consiste num top preto, luvas próprias para a prática de exercícios físicos e um shorts amarelo com listras. A estrela deixou o abdômen sarado à mostra, assim como a coxa e a panturrilha, torneadas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!