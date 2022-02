Com foto em família, Felipe Andreoli faz agradecimento ao completar 42 anos

Felipe Andreoli fez um agradecimento especial para a família ao completar mais um ano de vida

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 15h21

Neste sábado, 5, Felipe Andreolicompletou 42 anos de vida!

O apresentador do Globo Esporte SP usou as redes sociais para comemorar a data e compartilhou uma foto ao lado de Rafa Brites (35), que está grávida pela segunda vez, e do primeiro filho, Rocco (5), para fazer um agradecimento.

"42 anos! Agradeço por ter o trabalho que sempre sonhei. Agradeço por ter a família mais linda. Uma família que nem nas melhores das imaginações, sonhei. Agradeço demais a chance de realizar estes sonhos. E sonho com dias melhores pra todos nós. Agradeço todos os dias por continuar sonhando", escreveu ele.

Rafa Brites também fez questão de homenagear o amado. No Instagram, a apresentadora compartilhou um registro do amado durante um café da manhã especial e o parabenizou. "Bom dia pra os 4.2 do meu amor, meu gatão, ponta firme e gente boa. Há 12 anos tenho a sorte de viver ao lado dele, construir, desconstruir, reconstruir mas principalmente aprender...", escreveu ela em um trecho da homenagem.

Confira a publicação de Felipe Andreoli: