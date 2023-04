Com cliques românticos, Brunna Gonçalves se declara no aniversário de Ludmilla: "Brilhe"

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves prestou uma bela homenagem no aniversário de Ludmilla

Brunna Gonçalves (31) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem no aniversário de Ludmilla, que completou 28 anos nesta segunda-feira, 24.

A dançarina e ex-participante do BBB 22 publicou no feed do Instagram algumas fotos em clima de romance com a amada, e falou da felicidade que sente por dividir a vida ao lado da artista.

"É um prazer enorme estar aqui mais um ano podendo partilhar da felicidade que é ter você na minha vida. Chega a ser difícil mensurar o quanto você é importante pra mim! Por isso, te desejar tudo de melhor nessa vida chega a ser pouco mediante a tudo o que você merece!", afirmou a influenciadora no começo do texto.

Em seguida, Brunna se declarou: "Que Deus te blinde de todo mal desse mundo e que você brilhe cada vez mais e mais… Te amo e te admiro MUITO! Obrigado por ser minha maior inspiração! Tenho muito orgulho de ser sua esposa, Feliz aniversário, minha vidinha... seja muito feliz!! Eu e você até depois do fim! Com carinho, sua bru", completou.

Além da homenagem, a dançarina presenteou a cantora com um conjunto de joias avaliado em mais de R$ 64 mil. A pulseira Vintage Alhambra, da joalheria Maison Van Cleef & Arpels, de ouro branco 18 quilates revestida a ródio guillochê, é avaliada em R$ 38,8 mil. As joias são feitas à mão e inspirada no trevo-de-quatro-folhas. Já o colar, que tem um pingente fixado na corrente, também é de ouro branco 18 quilates e custa R$ 25, 6 mil.

Confira a homenagem de Brunna Gonçalves para Ludmilla:

