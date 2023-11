Com clique romântico, Leonardo celebra aniversário de Poliana Rocha: "Minha companheira"

Poliana Rocha ganhou uma homenagem especial do marido, o cantor Leonardo, ao completar 47 anos

Poliana Rocha completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 13, e seu marido, o cantor Leonardo, fez questão de parabenizá-la nas redes sociais. No Instagram, o sertanejo postou uma foto beijando a amada, que está fazendo 47 anos, e se declarou.

"Dia de celebrar a vida da minha companheira, Poliana! Parabéns meu amor, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu te amo! Viva", disse o artista na legenda da publicação. "Te amo, meu amor", respondeu a aniversariante nos comentários.

Alguns dias antes de celebrar o novo ciclo, Poliana ganhou um presente milionário da nora, Virginia Fonseca. A influenciadora digital, casada com o cantor Zé Felipe, presenteou a sogra com um acessório de grife: uma bolsa da Chanel, de estilo sacola. "Cheia de estilo com o presente que a nora me deu", falou a esposa do sertanejo Leonardo ao exibir o presente que custa cerca de 5,8 mil euros, cerca de R$ 30 mil.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Poliana Rocha revela segredo para casamento feliz com Leonardo

Recentemente, Poliana decidiu dividir o segredo para manter um casamento feliz ao lado de Leonardo. A jornalista contou que a coisa mais importante para uma união ser bem-sucedida é a individualidade. Ela ainda provou que coloca o conselho em prática ao revelar que não costuma bisbilhotar o celular do marido.

O assunto surgiu quando a loira abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. "Que conselho você dá para quem está se casando?", questionou uma seguidora. A influencer, então, abriu o coração e revelou o que considera fundamental para um casamento dar certo.

"O segredo da felicidade no casamento é não perder a individualidade, destacou ela, que na sequência explicou que também considera importante tentar manter a chama acesa com pequenos gestos: "Nunca pare de dizer o quanto e o que você ama na pessoa com quem você vai se casar! Lembrar-se dos motivos de admiração por ele sustenta a relação e amor", aconselhou.