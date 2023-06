Com clique raro, Regiane Alves comemora aniversário da mãe: "Vida longa"

A atriz Regiane Alves encantou ao prestar uma bela homenagem no aniversário de sua mãe, dona Maria Aparecida

A atriz Regiane Alves usou as redes sociais para comemorar uma data mais que especial. Neste sábado, 24, a mãe da artista completou mais um ano de vida, e ela fez questão de homenageá-la na internet.

Em seu perfil no Instagram, a interprete de Clara na novela Vai na Fé, da TV Globo, postou um clique raro ao lado da aniversariante, dona Maria Aparecida. Na foto, as duas aparecem sorridentes, usando um look branco. Ela também dividiu uma imagem que seu pai, José Monteiro, aparece abraçado com a esposa.

Na legenda da publicação, Regiane parabenizou a mãe com uma linda homenagem. "Hoje aniversário da minha mãe. Dona da melhor feijoada que já comi. Vida longa para você D. Maria. Feliz aniversário", escreveu ela.

Os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Muitas felicidades para ela", desejou uma seguidora. "Parabéns, dona Maria. E obrigada pelo presente que a senhora nos Deus: Regiane Alves", falou outra. "Parabéns, dona Maria, muitos anos de vida", comentou uma fã. "Os olhinhos sorridente, idênticos", observou mais uma.

Confira a homenagem de Regiane para a mãe:

Regiane exibe corpão em cliques de maiô

No ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, a atriz Regiane Alves aproveitou o dia de folga das gravações para renovar o bronzeado à beira da piscina. No Instagram, a artista compartilhou três fotos em que aparece esbanjando beleza e suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô em um hotel no Rio de Janeiro.

"Nem só de trabalho a gente vive né?", brincou a artista na legenda da publicação, que também está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, no Vale A Pena Ver de Novo, em que interpreta a personagem Dóris.

