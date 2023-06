De maiô, Regiane Alves exibe corpão escultural ao curtir dia na piscina: "Linda"

A atriz Regiane Alves, a Clara de 'Vai na Fé', ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço na web

No ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, interpretando a personagem Clara, a atriz Regiane Alvesaproveitou o dia de folga das gravações nesta terça-feira, 6, para renovar o bronzeado à beira da piscina.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou três fotos em que aparece esbanjando beleza e suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô em um hotel no Rio de Janeiro. Ela ainda compôs o visual com óculos escuros e um chapéu, que estava na mesa ao lado de uma taça de champanhe.

"Nem só de trabalho a gente vive né?", brincou a artista na legenda da publicação, que também está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, no Vale A Pena Ver de Novo, como a personagem Dóris.

Os internautas elogiaram a beleza da famosa. "Como pode ser tão linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Você é a mais linda do mundo", falou uma fã. "Regiane, pelo amor de Deus, eu sou cardíaca", brincou mais uma. "Nem chama filho, cara", lamentou o ator Caio Manhente, que interpreta Rafa, o filho de Clara na novela da Globo.

Confira as fotos de Regiane Alves de maiô:

Fotos raras com o namorado

A atriz Regiane Alves surpreendeu seus seguidores no Instagram ao compartilhar algumas fotos raras em que aparece coladinha com o namorado. Discreta em sua vida pessoal, a artista abriu uma exceção para homenagear o empresário, Duda Peixoto, em seu aniversário nesta terça-feira, 06.

Ela e o empresário foram vistos juntos pela primeira vez no carnaval deste ano, e até aparecem fantasiados em alguns dos registros na folia. Com direito a beijos e carinhos, Regiane abriu um verdadeiro álbum de fotos românticas. Em um dos cliques, o casal posa em família, ao lado dos filhos da artista, João, de nove anos, e Antônio, que tem sete, fruto do antigo casamento com o diretor João Duarte, filho da atriz Regina Duarte.

Na legenda, Regiane fez uma declaração super apaixonada: "Feliz aniversário, Duda Peixoto. Que você seja sempre abençoado com proteção, paz e amor ao seu redor. Que as suas escolhas sejam sempre para o bem. Love you", escreveu a atriz.

