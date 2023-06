Regiane Alves posta fotos raras com o namorado e se declara: “Meu rei”

Apaixonadíssima! Atriz Regiane Alves abre rara exceção e publica vários cliques românticos para homenagear o namorado

A atriz Regiane Alves surpreendeu seus seguidores no Instagram ao compartilhar algumas fotos raras em que aparece coladinha com o namorado. Discreta em sua vida pessoal, a artista abriu uma exceção para homenagear o empresário, Duda Peixoto, em seu aniversário nesta terça-feira, 06.

A intérprete de ‘Clara’ na novela da Globo ‘Vai na fé’ apareceu apaixonadíssima nos cliques. Ela e o empresário foram vistos juntos pela primeira vez no carnaval deste ano, e até aparecem fantasiados em alguns dos registros na folia. Com direito a beijos e carinhos, Regiane abriu um verdadeiro álbum de fotos românticas.

Em um dos cliques, o casal posa em família. Regiane, surge sorridente ao lado dos pequenos, João, de nove anos, e Antônio, que tem sete, fruto do antigo casamento com o diretor João Duarte, filho da atriz Regina Duarte. O namorado da artista também aparece com seu filho no colo, João Antônio, que tem sete anos.

Na legenda, Regiane fez uma declaração super apaixonada: “Feliz aniversário, Duda Peixoto. Que você seja sempre abençoado com proteção, paz e amor ao seu redor. Que as suas escolhas sejam sempre para o bem. Love you”, escreveu a atriz, que também está no ar como 'Dóris', da novela ‘Mulheres Apaixonadas’, no ‘Vale a pena ver de novo’.

A artista ainda elegeu um poema de Shakespeare para concluir a declaração em grande estilo: Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor. Vida longa para você meu rei - William Shakespeare”, Regiane Alves finalizou a homenagem especial.

Durante uma entrevista para o jornal O Globo, a atriz revelou mais detalhes sobre como conheceu o empresário. Após ficar solteira por cinco anos, Regiane afirmou que não estava procurando um romance, mas um amigo em comum bancou o cupido e ela começou a sair com Duda.

Filho de Regiane Alves teve ciúme do novo relacionamento da mãe:

Ainda durante uma conversa com o jornal O Globo, Regiane Alves revelou que não foi tão fácil para seu filho mais velho aceitar o novo relacionamento com Duda Peixoto. A atriz revelou que precisou conversar com o pequeno, mas que agora, ele já está adaptado à sua nova estrutura familiar.