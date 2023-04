Regiane Alves revela como foi o início do namoro com Duda Peixoto

Regiane Alves encanta ao relembrar quando começou a ver o namorado com outros olhos antes do início do relacionamento

A atriz Regiane Alves, que interpreta a Clara na novela Vai na Fé, da Globo, está apaixonada na vida real! Ela vive um namoro há alguns meses com Duda Peixoto. Os dois foram vistos juntos publicamente pela primeira vez no carnaval deste ano. Agora, ela entregou como começou o romance deles.

"Acho que fluiu. Tive meu tempo de solteirice, quase cinco anos. Acho que foi realmente um encontro. Quando bate, acontece, né? Eu não fiquei na busca, até porque era uma pessoa conhecida, amigo de amigos. Eu sempre encontrava. De repente, um amigo fez o cupido. Falou: "Presta atenção, pode ser interessante". A gente começou a sair. Depois dos 40, você tem mais certeza do que quer e do que não quer. Não vai perder tempo. Está sendo muito bom. Já estou há quatro meses namorando", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além disso, Regiane contou que o filho mais velho, João Gabriel, de 9 anos, teve ciúmes ao ver a mãe em um novo relacionamento, mas eles contornaram isso com muita conversa. "No início, foi um pouquinho resistente, mas tive uma conversa com ele. Falei o quanto era importante ver a mãe feliz. Falei: "Daqui a pouco você vai começar a namorar. Vou perguntar se você está feliz e vou aceitar". Relacionamentos são construídos a cada dia. O Duda também tem um filho, João Antônio (de 7 anos). Existe uma adaptação no início, de todo mundo. É um homem que entra na vida dos dois e uma mulher que entra na vida dessa criança. A gente contorna. A estrutura vira outra: tem a minha família, a sua família e a nossa família. Vamos fazendo aos pouquinhos. Está tudo bem agora", afirmou.

Foto: Paulo Tauil/ AgNews

Novo visual de Regiane Alves para a novela Vai na Fé

A atriz Regiane Alves mudou o visual para gravar as cenas da nova fase da personagem Clara na novela Vai na Fé, da Globo. Ela se despediu do cabelo castanho e aderiu aos fios em tom mais claro e com o corte mais moderno.

"Hoje é o dia de apresentar a nova fase da Clara pra vocês. A nossa maravilhosa caracterizadora @eulumoraes pensou com muito carinho nesta transformação da personagem e foi essencial em todo o processo que foi feito em 3 etapas", disse ela.

E completou: "A primeira foi o corte com a @marianagorini. O segundo passo foi a cor com @douglassaturnino e @juniosox. Depois, um pouquinho de mega na lateral para dar aquele volume que a gente gosta com o @soucarloscirqueira. Enfim, o processo foi longo mas eu só queria agradecer vocês por serem tão talentosos e darem essa graça neste novo momento da Clara. Obrigada".