Atriz de Vai na Fé já precisou de escolta após vilã na Globo

No ar em Vai na Fé, Regiane Alves interpretou vilã marcante em Mulheres Apaixondas, sucesso da Globo

No ar como Clara, personagem de Vai na Fé, a atriz Regiane Alves já precisou de escolta após interpretar uma vilã em outra trama de sucesso na Globo. No ano de 2003, ela deu vida à Dóris, que conquistou uma legião de "haters" com a exibição de Mulheres Apaixondas. Na história de Manoel Carlos, ela praticava agressões contra os avós.

Pouco tempo após a reprise de Mulheres Apaixondas ser anunciada, a atriz de Vai na Fé usou seu perfil oficial do Twitter para relembrar os momentos da trama de sucesso do início dos anos 2000 . Na rede social, ela compartilhou fotos ao lado de Dan Stulbach, que interpretava Marcos, personagem que agredia mulheres, tiradas ainda nos bastidores da novela.

"Nunca foi sorte, sempre foram os seguranças da Globo nas externas", brincou ela, sobre os riscos que ambos sofriam nas ruas. A atriz já havia contado que chegou a ser agredida por conta da personagem. "Eu estava entrando no elevador e uma mulher perguntou se eu era a neta da novela. Falei que sim e voltei a fazer o que estava fazendo. Na hora que eu estava saindo, ela estava com um jornal na mão, me bateu e falou: 'Seja mais educada com seus avós'", contou ao podcast Novela das 9.

A artista ainda relembrou um dia que quase foi atacada por dois cães que passeam pela orla do Leblon, no Rio de Janeiro. Segundo a atriz de Vai na Fé, os seguranças não deixaram que o pior acontecesse. "Também com a Dóris, gravando no Leblon, o segurança da Globo sacou que uma mulher estava vindo com dois rottweillers, passeando. Ela veio para cima de mim e ele entrou na frente. Ela falou: 'Traz ela aqui que ela precisa levar uma surra de corrente'".

Leia também:Atriz de Vai na Fé, Elisa Lucinda namora com homem 31 anos mais jovem

Mulheres Apaixonadas foi uma trama de sucesso na Globo e foi um grande sucesso em termos de audiência. Além disso, a história influenciou na criação de leis importantes para o Brasil, como a do Estatuto do Idoso, voltada para a proteção dos idosos, e também a Lei 180, que foi instaurada no mesmo ano, sobre a proteção de mulheres que sofriam violência doméstica.

CONFIRA O TUÍTE DE REGIANE ALVES, A CARLA DE VAI NA FÉ: