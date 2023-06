Atriz de Vai na Fé, Elisa Lucinda namora com homem que é 31 anos mais jovem que ela

Elisa Lucinda está apaixonada! Atriz de Vai na Fé se declara para o namorado de 33 anos no Dia dos Namorados

A atriz Elisa Lucinda, que interpreta a Marlene na novela Vai na Fé, esbanjou romantismo neste Dia dos Namorados. A estrela fez uma homeangem para o seu namorado, Jonathan Estrella, que tem 33 anos – ele é 31 anos jovem do que ela, que tem 65 anos. Nas redes sociais, ela mostrou momentos de carinho do casal e falou sobre o amor deles.

"Nosso namoro nasceu num baile e segue na toada da música que amor é,cheio de movimentos, aprendizagens de novos passos e descobertas. Na sequência de fotos ,tem nóis em nós primeira festa junina… Hoje é dia do amor, o maior sentimento do mundo. Viva @jonathanestrella_ e seu olhar lindo", disse ela na legenda.

Em 2022, Elisa Lucinda também mostrou o seu lado romântico ao elogiar o amado em um post especial. "Toquem os clarins. O homem foi hoje flagrado pelas lentes de minha poesia. O homem faz pescarias com o olhar e com ele realiza nuances e alquimias para que arte seja o que lhe revela. É manhã. No avião vejo sobre as nuvens o sol entrando pelo vidro da janela. 4 de novembro, dia deste batuque do meu amor, e também dia da favela!", disse ela.

Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".