Regiane Alves se derrete por Emílio Dantas nos bastidores da novela: “Meu vilão favorito”

Atriz Regiane Alves se derrete ao homenagear colega de elenco, Emílio Dantas, que interpreta Theo em 'Vai na Fé'

Os atores de Vai na Fé sempre compartilham com os fãs os bastidores da novela e a rotina de gravações ao lado dos colegas de elenco, e no último sábado,10, não foi diferente! A atriz Regiane Alves publicou fotos ao lado do intérprete de Theo na trama escrita por Rosane Svartman.

Em seu feed no Instagram, a artista fez uma linda declaração para o colega de elenco Emílio Dantas, destacando o talento dele e o seu papel de sucesso na atuação da produção das 19h, na TV Globo. Na trama, os dois interpretam o casal Clara e Theo.

"Já estou ficando com saudade do meu vilão favorito. Que maravilha poder contracenar contigo, você é um parceiro de cena incrível Sem a sua potência nada disso seria possível. Toda a minha admiração por você, pelo seu trabalho e pela sua família. Que a gente possa contracenar de novo, quem sabe como irmãos? Quem também acha a gente parecido?", escreveu ela, na série de imagens, onde eles aparecem sorridentes.

Nos comentários, os fãs e telespctadores elogiaram a atuação da dupla de peso."Ele é um ator tão maravilhoso!", "O sucesso da novela revela o peso do elenco, vocês são demais", "Já avisa os diretores da novela que ela não pode acabar esse ano, estou totalmente dependente de vocês, elogiaram os seguidores."Ô minha parceirona, como demos certo em dar errado! Não tô pronto pra despedir não!

Quero mais!", destacou Emílio.

Na última semana, Regiane Alvesaproveitou o dia de folga das gravações para renovar o bronzeado à beira da piscina. Na web, a artista compartilhou três fotos em que aparece esbanjando beleza e suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô em um hotel no Rio de Janeiro.

Regiane Alves exibe as fotos da festa de aniversário do filho mais velho

Recentemente, a atriz Regiane Alves comemorou o aniversário do filho mais velho, João Gabriel, em grande estilo. O menino completou mais um ano de vida nesta semana e ganhou uma festa com o tema de um campeonato de futebol, o Champions League.

A decoração temática contou com bolo personalizado e muitos docinhos. “Eu fico feliz demais em fazer festa para o Babé! E ter os amigos e a família por perto é melhor ainda! Como ele ama uma festa”, disse ela na legenda.