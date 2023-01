Com clique encantador, Wanessa Camargo homenageia o filho em seu aniversário: "Amor da minha vida"

Wanessa Camargo prestou uma linda homenagem no aniversário de 11 anos do filho, José Marcus

Dia de comemoração! José Marcus, o filho mais velho de Wanessa Camargo (40), completou 11 anos de vida nesta quinta-feira, 5, e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro, fruto de seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem se separou em maio do ano passado, após 17 anos de união, e prestou uma linda homenagem.

"Meu filho José Marcus, assim como lhe disse ontem, olhando em seus olhos, direi novamente aqui: você é o amor da minha vida! Obrigada por me conceder a honra de ser sua mãe! Obrigada por me ensinar a amar incondicionalmente, e me tornar uma pessoa melhor do que fui ontem! Tenho muito orgulho de você, bem assim do jeitinho que você é!", começou a artista, que também é mãe de João Francisco (8).

"Que sua vida seja repleta de alegrias, amigos, amores, viagens, sonhos e muita saúde! Se lembre sempre de quem você é, meu amor! Luz divina a iluminar seu caminho e de todos que caminharem com você! Te amo meu jacaré! Feliz aniversário. Ps: e aproveite essa nova etapa da sua vida que começa agora: a pré-adolescência! Acredite no que vou dizer agora, é uma das melhores fases das nossas vidas, também é a mais difícil, mas não deixa de ser a melhor kkkk", finalizou.

Mais cedo, José Marcus também ganhou uma homenagem da tia, Camilla Camargo (37). A atriz publicou um vídeo em que aparece ao lado do menino, e não poupou elogios a ele. "Hoje é seu dia @itsdot12! Dizer que te amo é pouco, porque é muito amor por você. Te desejo tudo de mais lindo no mundo e saiba que tenho muito orgulho de você, do menino esperto, inteligente, amoroso, não é por acaso que seus primos te amam tanto. Parabéns, meu amor… viva você", escreveu ela.

Confira a homenagem de Wanessa Camargo para o filho, José Marcus:

