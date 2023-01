Camilla Camargo se derrete ao comemorar o aniversário do sobrinho: "Muito orgulho"

A atriz Camilla Camargo publicou um vídeo encantador com José Marcus e comemorou o aniversário de 11 anos do sobrinho

Camilla Camargo (37) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu sobrinho, José Marcus.

Nesta quinta-feira, 5, o filho mais velho de Wanessa Camargo (40) e Marcus Buaiz (43) completou 11 anos de vida, e a titia coruja fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece ao lado do menino, e não poupou elogios a ele. "Hoje é seu dia @itsdot12! Dizer que te amo é pouco, porque é muito amor por você", começou a artista.

Depois, Camilla se declarou para o sobrinho. "Te desejo tudo de mais lindo no mundo e saiba que tenho muito orgulho de você, do menino esperto, inteligente, amoroso, não é por acaso que seus primos te amam tanto. Parabéns, meu amor… viva você", finalizou.

Confira a homenagem de Camilla Camargo para José Marcus:

Cliques de biquíni

Recentemente, Camilla Camargo agitou as redes sociais ao mostrar fotos de suas férias na Bahia. Nas fotos, a atriz apareceu só de biquíni fininho enquanto descansava no jardim do local, e deixou à mostra o seu corpo definido e a barriguinha sarada. Inclusive, ela comparou as fotos recentes com algumas imagens feitas em 2018. "As duas primeiras fotos são de agora, as duas últimas de 2018", disse ela na legenda.

