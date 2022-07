Cesar Tralli encanta ao parabenizar a enteada, Rafa Justus: ''Viva''

O jornalista Cesar Tralli dividiu uma homenagem para celebrar o aniversário de 13 anos de Rafa Justus

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 14h09

Nesta quinta-feira, 13, Rafaella Pinheiro Justus está completando 13 anos de vida! E após receber uma declaração da mãe, Ticiane Pinheiro (46), foi a vez de Cesar Tralli (51) homenageá-la.

No perfil do Instagram, o jornalista relembrou um lindo registro com a aniversariante da festa de 3 anos de Manu e se declarou.

"Vivaaaaaaaaaa! Parabéns biscoitaaaaa! Pelos seus 13 anos hoje e por tudo que você representa de bom na minha vida", escreveu ele.

O apresentador do Jornal Hoje também comentou sobre como a menina já está tão crescida. "Confesso a você que já foi mais fácil te erguer e te carregar no colo… Mas eu sigo firme no propósito! Te amo", concluiu ele.

Vale ressaltar que Rafa é fruto do antigo relacionamento de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus (67).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

TICIANE PINHEIRO E CESAR TRALLI PUBLICAM FOTOS DE VIAGEM EM FAMÍLIA

Neste sábado, 2, Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli atualizaram as suas redes sociais com mais registros da viagem de férias da família para o Ceará. A apresentadora ostentou boa forma ao dividir fotos de biquíni diante de paisagens maravilhosas, além de cliques ao lado das filhas, Rafa e Manu (3), e do marido durante os passeios.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!