Cara da mãe? Renata Sorrah exibe foto inédita da filha médica: "A verdadeira Isabel"

Atriz Renata Sorrah celebra aniversário da filha e impressiona web em raríssima aparição; confira!

A atriz Renata Sorrah, que ficou nacionalmente conhecida como Nazaré Tedesco em Senhora do Destino (2004), surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique raro da filha, Mariana Sochaczewski, fruto do relacionamento com o diretor Marcos Paulo, que está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 16.

Para celebrar a data especial, Sorrah publicou uma foto da herdeira, onde ela aparece sentada na sala de seu consultório. Mariana é médica, especializada em pediatria. "Nada mais emocionante do que ver sua filha crescer e a cada dia te surpreender com seu jeito forte e lindo de viver. Tenho um orgulho indescritível pela Dra. Mariana! Feliz aniversário, filha querida", escreveu ela, toda orgulhosa da filha.

Nos comentários, amigos e fãs ficaram impressionados com a beleza de Mariana e rasgaram elogios e mensagens de felicitações. "Amo mais que infinito", disse Giulia Costa. "Viva a Mariana! Adoro! Muitas felicidades pra ela!", destacou outra. "Linda Mariana, parabéns", celebrou Beth Goulart.

Há poucos dias, Renata Sorrah mostrou que é gente como a gente ao revelar o que costuma comer nos bastidores da novela Vai na Fé, da TV Globo, onde interpreta a ex-atriz, Wilma Campos."Eu fui pedir uma quentinha. Vi você comendo e não resisti... um minutinho no microondas e está ótimo", disse ela, ao encontrar Sheron Menezzes no corredor do estúdio de filmagens.

Bissexual? Renata Sorrah abre o jogo sobre suposta declaração

Recentemente, Renata Sorrah decidiu vir a público para desmentir os boatos de que seria bissexual. Tudo começou quando ela foi flagrada levantando a mão durante uma peça de teatro, quando o artista no palco perguntou quem ali era bissexual.

Em entrevista no Jornal O Globo, a atriz explicou o seu gesto. “Colocaram como se aquilo fosse uma declaração minha sobre bissexualidade. Não foi uma declaração de nada. Tudo que perguntassem naquele momento, eu levantaria a mão só para estar junto. 'Quem é trans?' ou 'quem é hétero?'. Ali eu era tudo”, disse ela, e completou: “Estava emocionada com as mãos, as irmãs de mulheres transexuais que estavam lá. Levantei a mão no sentido de estar de braço dado com todes, todos e todas essas pessoas”.