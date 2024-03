Camilla Camargo divide clique raro com o marido e se declara em data especial

A atriz Camilla Camargo compartilhou um clique inédito com o marido, Leonardo Lessa, e se declarou para o amado nas redes sociais

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 11, seu marido, Leonardo Lessa, completou mais um ano de vida, e ela fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou um clique inédito ao lado do amado, e escreveu uma bela declaração de amor para ele. "Viva você, o sorriso que me acalenta, me cura a alma e me faz acreditar. Se você soubesse o poder que esse seu sorriso tem… haaaa como amo você! Viva meu amor... parabéns, Leonardo", disse a artista.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de felicitações para Leonardo. "Lindos! Felicidades", escreveu a atriz Monique Alfradique. "Saúde", desejou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Parabéns, Léo tudo de bom e de melhor pra você. Feliz aniversário, curta muito seu dia", falou uma seguidora. "Parabéns, que Deus te cubra de bençãos", comentou uma fã.

Camilla e Leonardo completaram cinco anos de casados em setembro do ano passado. Eles são pais de Joaquim, de 4 anos, e de Julia, de 2.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla manda recado para Wanessa após desclassificação no BBB 24

Após Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, da TV Globo, acusada de agredir Davi, Camilla Camargo usou as redes sociais para demonstrar todo o seu apoio para a irmã mais velha. "Vem, meu amor! Vem pra casa, vem receber o amor que você merece. Só vem. Tem tanto, tanto amor pra você aqui, que você nem imagina... Te amo demais, Wanessa", escreveu ela.

Depois, a atriz falou sobre os planos da irmã ser diferente do que Deus planejou para ela. "Talvez Deus tenha destruído seu plano pra que seu plano não destruísse você. Se não deu certo agora, descanse e confie. Um dia você ainda vai sorrir olhando pro céu. E vai dizer: 'então era isso, Deus...'". Confira!