Camila Rodrigues abre álbum de fotos de seu aniversário de 39 anos ao lado da família

23/08/2022

Camila Rodrigues completou 39 anos nesta terça-feira, 23, e comemorou a data especial com uma festa ao lado de seus familiares e amigos.

A atriz, que está grávida pela primeira vez, abriu o álbum de fotos da comemoração em seu perfil no Instagram. "Hoje completo 39 anos, e agradeço ao privilégio de estar comemorando duas vidas ao mesmo tempo, 2 corações batem dentro de mim", começou ela.

Em seguida, Camila fez um agradecimento. "Obrigada Senhor por tanto, obrigada pela minha família, meus amigos... Parabéns pra mim", completou a artista, que aparece nas fotos ao lado do noivo, Vinicius Campanario, de seus pais, Alvaro Rodrigues e Eliete Minosso de Souza, e outros convidados.

Nos comentários, os internautas parabenizaram a atriz. "Viva você, lindona!! Tudo de mais belo na sua caminhada!", disse a atriz Helena Fernandes. "Parabéns, uma caminha de muita luz. Muitas felicidades", escreveu uma seguidora. "Feliz aniversário. Muita saúde, amor e felicidades", desejou uma fã.

Confira as fotos da festa de aniversário de Camila Rodrigues:

Sexo e nome do primeiro filho

Camila Rodrigues está no início da gestação do seu primeiro filho e já descobriu o sexo do bebê. Nas redes sociais, ela encantou os seguidores ao mostrar um vídeo com um trecho do seu chá revelação. A artista anunciou que está grávida de um menino, que vai se chamar Bernardo. Os papais descobriram o sexo do bebê quando estouraram um balão na festa e viram cair confetes na cor azul.

