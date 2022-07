Grávida, Camila Rodrigues revela o sexo e o nome do primeiro filho

Camila Rodrigues mostra como foi o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 17h25

A atriz Camila Rodrigues (38) está no início da gestaçaõ do seu primeiro filho, fruto do casamento com Vinicius Campanario, e já descobriu o sexo do bebê. Nesta sexta-feira, 18, ela mostrou um vídeo com um trecho do seu chá revelação.

A artista anunciou que está grávida de um menino, que vai se chamar Bernardo. A revelação após um exame de sexagem fetal. Os papais descobriram o sexo do bebê quando estouraram um balão na festa e viram cair confetes na cor azul.

“E chegou o dia que eu tanto esperei, vou dividir com vocês o sexo do meu bebê!”, disse ela na legenda do vídeo.

Camila Rodrigues anunciou a gestação no início de junho por meio das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila Rodrigues mostra sua barriguinha de grávida

Nesta segunda-feira, 18, a atriz Camila Rodrigues foi fazer o seu treino do dia e aproveitou o look justo para mostrar sua barriguinha de grávida. No espelho da academia, a artista levantou a camiseta e deixou à mostra sua barriga saliente.