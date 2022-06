Camila Pitanga relembra clique antigo ao celebrar Dia de São João: ''Na falta de um arraiá...''

Camila Pitanga lembrou com carinho de uma Festa Junina que foi no passado para celebrar o Dia de São João

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 17h28

Nesta sexta-feira, 24, Camila Pitanga (45) decidiu usar suas redes sociais para celebrar o Dia de São João.

A atriz então publicou um clique antigo, onde ela aparece curtindo uma Festa Junina, usando trajes típicos, com uma saia rodada, uma camisa xadrez, um lencinho com bolinhas pretas no pescoço e um chapéu de caipira.

Na legenda, ela lembrou com carinho do momento escrevendo: "Viva, São João! Na falta de um arraiá hoje, vou de foto antiga mesmo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar nop post: "Sua linda!", disse um. "Musa da vida! Musa de tudo! Viva o São João!", escreveu outro. "A caipira mais linda!", falou um terceiro.

Confira o clique antigo que Camila Pitanga postou para celebrar o Dia de São João: