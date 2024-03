Camila Farani recorda gestação da esposa: 'Enfrentamos a falta de conhecimento'

Em entrevista à TV CARAS, Camila Farani celebra o mês da mulher e dá dicas para outras mulheres que queiram seguir no empreendedorismo

Empresária e empreendedora, Camila Farani (42) vive um momento bastante ligado à família ao lado de sua esposa, Tula Tavares, e do filho recém-nascido, Lucca. Em entrevista à TV CARAS, a empreendedora recordou o anúncio da gravidez e o processo que enfrentou na época.

"Enfrentamos a falta de conhecimento das pessoas, e um pedacinho de preconceito", começa Camila Farani. "Quando veio o Lucca, enfrentamos a falta de conhecimento, até da própria família. O mundo não vai parar para te fazer carinho ou falar coisas agradáveis para você. Você não tem como transformar isso, mas você pode transformar como você reage a isso."

Farani explica que foi com esse pensamento que decidiu tornar sua relação com Tula pública. A decisão aconteceu em um momento em que ambas estavam certas da relação, e que ela percebeu que as críticas e ataques causariam pouco impacto em sua vida.

O pequeno nasceu em fevereiro, e foi recebido com muito carinho pelos fãs da empresária. Ela aproveita o momento para deixar um recado especial para o bebê, que completou seu primeiro mês de vida. "Eu vejo um mundo onde você vai ser um grande admirador, mas, acima de tudo, um grande respeitador de todas as mulheres. Vamos lutar muito para que você seja um grande ser humano."

Para além do momento ao lado da família, Farani também ressalta a importância da comemoração do Dia Internacional da Mulher e do mês dedicado às forças femininas. "Demoramos alguns anos para termos pequenas conquistas, que hoje olhando para trás não tínhamos nem direito à voto, não podíamos nem trabalhar."

"Institucionalizar isso é muito importante, mas é importante dizer também que as mulheres chamem cada vez mais as responsabilidades para si. Nunca se falou tanto da força da mulher. Teve cada vez mais um movimento de fora para dentro, de mulheres que chamaram a responsabilidade para si e não se mantiveram no Status QUO."

A empresária também diz que não existe uma fórmula certa para mulheres que querem começar a empreender, mas que é importante aprender a entender sua força, o poder do autoconhecimento e também aprender a agradar a si mesma.

"[É preciso] Entender que as estatísticas existem mas é preciso pensar como se pode mudar isso e evoluir em sua vida", completa ela, que ainda ressalta a importância de trabalhar os pilares de relacionamento, saúde, família e trabalho para ter uma vida feliz e apoio com em seus objetivos.

