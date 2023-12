Camila Farani celebra chá de bebê do primeiro filho ao lado da esposa: 'Mágico'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Farani falou sobre o chá de bebê de Lucca, seu primeiro filho com Tula Tavares, que aconteceu neste sábado, 9

Camila Farani (42) celebrou o chá de bebê de seu primeiro filho ao lado da esposa, Tula Tavares, que está grávida de Lucca. Em entrevista à CARAS Brasil, a empreendedora falou sobre as expectativas para a chegada do bebê. Ela ficou conhecida por sua participação no Shark Tank Brasil. "Mágico".

"Queriamos escolhet algo com significado. O tema foi Safari porque representa a diversidade de seres. Esses que convivem harmoniosamente respeitando suas individualidades. O tema ainda vai ser do quartinho do Lucca. Que está incrível!", explicou Camila Farani sobre a escolha do tema para o chá de bebê, que aconteceu neste sábado, 9. "A decoração foi feita pela Georgia Festas, que é sempre ímpar e personaliza com muito cuidado e detalhe. Ficamos apaixonadas", ela ainda elogiou a profissional, que também é decoradora de famosas como Juliana Paes e Fernanda Gentil.

"A chegada tão esperada do Lucca, fruto da minha união com a Tula Tavares. É um brinde ao amor, a vida, a união das nossas famílias. Decidimos fazer próximo a chegada dele para que ele venha a esse mundo com a melhor energia possível", completou a empresária.

Os convidados para a celebração foram pessoas essenciais em suas vidas, como familiares e amigos. "Foi algo tão mágico justamente para podermos abraçar um a um e poder dizer o quanto ele representava para a gente. Nossa médica da fertilização, que teve um papel fundamental nesse momento, a Dra Maria Cecilia Erthal, esteve presente. Irmãos, primos, amigos de longa data e muita família", afirmou Camila Farani.

A previsão para a chegada de Lucca é no final de janeiro e elas já estão em contagem regressiva. "Estamos contando os segundos [risos]. Eu que já lidei com tanta emoção, tantos momentos marcantes, me encontro na espera do dia mais importante da minha vida: a chegada do nosso filho Lucca."

Segundo a empreendedora, a gestação transformou sua vida e a de Tula. "Trouxe mais uniao e paciência a nossa relação. A ansiedade e expectativa também aumentaram e viraram um turbilhão de emoções. Eu olho para a Tula e a vejo como uma corajosa, sem perder a graciosidade. Gerar uma vida, acompanhar o crescimento dia após dia, é a prova que algo muito maior existe. É definitivamente uma explosão de amor", declarou Camila Farani.