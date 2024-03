Bruno Gagliasso celebra união com Giovanna Ewbank e faz pedido: "Aceita?"

Bruno Gagliasso postou várias fotos ao lado de Giovanna Ewbank nas redes sociais e fez uma bela declaração ao comemorar os 14 anos de casado

Bruno Gagliasso usou as redes sociais para prestar uma bela declaração para a esposa, Giovanna Ewbank, com quem completou 14 anos de casado nesta quarta-feira, 13. No feed do Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada, incluindo um que eles aparecem completamente sem roupa, e celebrou a união.

"Oficialmente, 14 anos juntos. No coração, uma vida inteira. Eu não lembro de como era a vida antes de você chegar. E nem quero saber. A minha melhor versão é com você ao meu lado. E quero ser o mesmo pra você. Amo cada detalhe de você. Cada coisinha que construímos nessa quase uma década e meia. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossas carreiras…", escreveu ele no começo do texto.

E acrescentou fazendo um pedido para Ewbank: "A gente se fortalece, se cuida, se bica, se estranha e depois se ama de novo. E de novo. E de novo. A vida é boa com você. A vida é boa porque tenho você. E você tem a mim. Que venham mais 14. Que venham mais 140. Que venha a eternidade. Pronto. É esse o tempo que quero passar com você: para sempre. Você aceita? Te amo, @gioewbank. Muito mesmo. Feliz nós dois", finalizou ele.

Ao ver a homenagem do marido, Giovanna respondeu ao pedido feito por ele. "Aceito. Te amo", escreveu a famosa nos comentários.

Bruno e Giovanna, vale lembrar, são pais de Titi, de 10 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 3. Mais cedo, a apresentadora também celebrou mais um ano de casada com Gagliasso recordando a primeira viagem que eles fizeram juntos após selarem a união.

Bruno Gagliasso se compara a Matteus, do BBB 24, ao tirar a barba

O ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais para mostrar seu novo visual. Ele decidiu tirar a barba, e ao exibir o rosto lisinho, ele fez uma comparação com Matteus, do BBB 24, que também decidiu raspar a barba. "Acabou o carnaval… Ano novo, carinha nova… e sim, a barba é a maquiagem do homem... Eu te entendo, Alegrete! Eu te entendo… Não contem pra Giovanna que eu fiz isso", pediu o artista. Confira!