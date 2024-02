Bruno Gagliasso se compara a Matteus, do BBB 24, ao tirar a barba: "Te entendo"

"Sim, a barba é a maquiagem do homem", brincou o ator Bruno Gagliasso após tirar a barba e exibir o novo visual nas redes sociais

Bruno Gagliasso usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para mostrar seu novo visual. O ator decidiu tirar a barba, e ao exibir o rosto lisinho, ele fez uma comparação com Matteus, do BBB 24, que recentemente também decidiu raspar a barba e pouco tempo depois enfrentou o término do relacionamento com Deniziane, que muitos fãs apontaram que foi devido a mudança na aparência.

"Acabou o carnaval… Ano novo, carinha nova… e sim, a barba é a maquiagem do homem…", escreveu o marido de Giovanna Ewbank, que completou a postagem se solidarizando com o participante do programa da Globo. "Eu te entendo, Alegrete! Eu te entendo… Não contem pra Giovanna que eu fiz isso", pediu o artista.

Diferentemente de Matteus, que muitos internautas não aprovaram a mudança do visual, Gagliasso foi elogiado ao tirar a barba. "Você é o único aprovado em todas as versões", afirmou um seguidor. "O lindo dizendo que fica feio", escreveu outra. "Gagliasso, bebê. Não mudou nada", afirmou um fã. "Mas a Giovanna Ewbank te ama de qualquer jeito e é isso que importa!", tranquilizou uma admiradora.

Confira a publicação:

Giovanna Ewbank desabafa sobre pressão que Davi sofre no BBB 24

Giovanna Ewbank usou as redes sociais na tarde deste domingo, 11, para falar sobre Davi, do BBB 24. O brother pensou em desistir do reality da TV Globo após se sentir mal nos últimos dias e acreditar que isso aconteceu por causa da pressão psicológica dos outros participantes.

"Comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB e eu fiquei muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece. Você vê um cara que é feliz, que acredita nos seus sonhos, que corre atrás dos seus sonhos, que falou várias vezes ali dentro: "eu vou vencer"... e agora você vê ele quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele", disse ela no começo da gravação. Veja o desabafo completo!