Bruna Biancardi exibe a decoração de sua árvore de Natal luxuosa

Mãe de Mavie, Bruna Biancardi capricha na decoração da árvore de Natal para celebrar a data especial pela primeira vez com a filha nos braços

A influenciadora digital Bruna Biancardi já terminou a decoração de Natal de sua mansão para passar a primeira data especial com a filha, Mavie, nos braços. Nas redes sociais, ela revelou como ficou a árvore de Natal de sua mansão e surpreendeu pelo luxo dos detalhes.

A estrela montou uma árvore com enfeites em tons de branco e dourado e muitas luzes. Nos stories do Instagram, ela revelou os detalhes da decoração, que também contou com um arranjo na mesa de centro e estrelas douradas com luzes em um corredor.

Vale lembrar que este será o primeiro Natal de Mavie. A bebê nasceu em outubro deste ano e está com apenas 2 meses de vida. Ela é fruto do relacionamento de Bruna com Neymar Jr, de quem se separou há pouco tempo.

Bruna Biancardi nega uso de aliança

Há poucos dias, a influenciadora digital Bruna Biancardi causou alvoroço nas redes sociais. Isso porque a ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jrapareceu nos stories de seu Instagram usando uma aliança no dedo, poucos dias após anunciar seu término com o craque.

Vendo a confusão que causou, a mãe da pequena Mavie, de 2 meses, voltou para esclarecer a situação. Irritada, a modelo afirmou que a joia não se tratava de uma aliança, e sim de um anel comum. "Olha, a que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui para explicar meus anéis. Caraca, ai que preguiça!", iniciou.

Logo em seguida, ela afirmou que o acessório foi um presente. "Só para deixar explicado de uma vez por todas, isso aqui é anel, tá? Isso aqui não é uma aliança, foi um anel que minhas melhores amigas me deram de aniversário. Até postei no dia que todas vieram aqui, nós fizemos uma comemoraçãozinha", explicou.

Bruna ainda afirmou que a sua antiga aliança de compromisso com Neymar foi levada na invasão na casa de seus pais, que aconteceu no início de novembro. "Durante o assalto na minha casa levaram a aliança, levaram todas as minhas coisas, joias, bijuterias, todas as coisas. Então não tem nem como eu estar usando a aliança porque ela foi levada", disse ela.

Por fim, a famosa ainda pediu por sossego em sua vida. "Me deem um descansinho, por favor, tá? Parem de me xingar porque eu voltei a usar a aliança, sendo que nem aliança eu tenho. Ai, olha, que preguiça", finalizou.