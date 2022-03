Bon Jovi completa 60 anos: veja suas músicas mais tocadas no Brasil

O astro do rock, Jon Bon Jovi está completando 60 anos nesta quarta-feira, 02

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 15h46

Dono de uma voz marcante, o astro do rock, Jon Bon Jovi, está completando 60 anos nesta quarta-feira, 02.

Bon Jovi, líder da banda, carrega uma geração de fãs que cresceram ouvindo seus sucessos, como Livin' On a Prayer, It's My Life e muito mais.

E o Ecad (Escritório de Arrecadação e Distribuição) fez uma coletânea relembrando todos as músicas da banda que são um sucesso aqui no Brasil.

It's My Life lidera o ranking, e logo em seguida vem Livin On' a Prayer e Always, todas composições de Jon Bon Jovi.

Veja as músicas de Bon Jovi mais tocadas no Brasil: