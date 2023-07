Bianca Castanho divide cliques encantadores ao comemorar aniversário da filha: "Te amo infinito"

Cecília, a filha da atriz Bianca Castanho, ganhou uma linda homenagem da mãe nas redes sociais ao comemorar 11 anos

Dia de comemoração! A atriz Bianca Castanho usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a filha, Cecília, que completa 11 anos de vida nesta terça-feira, 18. A menina é fruto de seu relacionamento com Henry Canfield.

No Instagram, a artista fez três publicações para comemorar o aniversário da herdeira. Na primeira imagem, ela mostra a filha com um bolinho de chocolate e com alguns morangos, além de balões coloridos, e falou sobre como a filha encheu sua vida de felicidade.

"Há 11 anos você chegou e encheu a minha vida de sentido e felicidade! Minha menina doce, que é puro amor e ilumina por onde passa. Eu agradeço todos os dias pelo privilégio de ser sua mãe. Amor da minha vida!!! Te amo infinito e além…", declarou.

Em outra postagem, Bianca mostou Cecília segurando as velas com o número 11, ao lado de balões rosa e dourado. "11 anos muito bem comemorados do jeitinho que ela gosta e merece!!!! A menininha mais de bem com a vida que eu conheço!!!! Que você nunca perca essa intensidade e alegria de viver que você tem!!!!", desejou a mamãe.

Já na última publicação, a atriz posou com a aniversariante e novamente se declarou: "Que o Papai do Céu continue te protegendo, iluminando e abençoando E que você siga essa menina com o coração de ouro espalhando luz e amor! A mamãe sempre estará aqui do seu lado te amando, te apoiando e torcendo para que todos os seus sonhos se realizem!!!", afirmou.

Nos comentários, os fãs parabenizaram Cecília. "Parabéns, Cecilia. Que o senhor te abençoe e te guarde sempre de do mal. Linda igual à mãe", disse uma seguidora. "Parabéns, princesa. Que Deus abençoe sua vida com muita saúde e alegrias", desejou outra. "Que menina linda, que luz, que brilho ela tem. Que Deus abençoe sempre, princesa", falou uma fã.

Confira as publicações:

Cliques em família

Recentemente, Bianca Castanho decidiu surpreender os seus seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua família, em um ensaio, junto de sua filha Cecília e o marido Henry Canfield. Na foto, a família aparece feliz e reunida, com sorrisos em seus rostos.

"Meu bem mais precioso", escreveu a atriz na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A famosa ainda completou com as hashtags família, amor e gratidão, demonstrando todo seu amor para sua filha e seu marido.