Bianca Castanho surge sorridente ao lado da filha e fãs apontam semelhança: "Idênticas"

A atriz Bianca Castanho postou várias fotos com a filha, Cecília, para comemorar sua formatura na escola

Bianca Castanho(44) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para celebrar uma nova conquista da filha, Cecília (10), fruto de seu relacionamento com Henry Canfield.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos ao lado da menina e contou que ela se formou na quinta série. Na imagem, as duas aparecem sorridente, segurando um balão com a frase 'seu futuro é brilhante, e um ursinho de pelúcia usando um capelo de formatura.

"E pra fechar com chave de ouro esse mês que foi repleto de emoções, hoje foi a formatura da Cecília do 5th Grade! Eu nem acredito que a minha menininha já vai para o ensino fundamental. Voa minha borboleta!!! O seu futuro é brilhante!!!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram a menina e também apontaram a semelhança entre mãe e filha. "Duas lindas", disse uma seguidora. "As duas são idênticas ou seja lindas e perfeitas", escreveu outra. "Como podem ser tão lindas, tão parecidas. Parabéns", falou uma fã. "Sua cópia", comentou mais uma.

Confira as fotos de Bianca Castanho com a filha:

Fotos em família

Recentemente, atriz Bianca Castanho decidiu surpreender os seus seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua família, em um ensaio, junto de sua filha Cecília e o marido Henry Canfield. Na foto, a família aparece feliz e reunida, com sorrisos em seus rostos.

"Meu bem mais precioso", escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A famosa ainda completou com as hashtags família, amor e gratidão, demonstrando todo seu amor para sua filha e seu marido.

