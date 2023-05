Bianca Castanho encanta em cliques ao lado da família e intriga fãs

Atriz Bianca Castanho aparece ao lado da família e deixa fãs confusos nas redes sociais

Nesta terça-feira, 16, a atriz Bianca Castanho (44) decidiu surpreender os seus seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua família, em um ensaio, junto de sua filha Cecília e o marido Henry Canfield. Na foto, a família aparece feliz e reunida, com sorrisos em seus rostos.

“Meu bem mais precioso”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A famosa ainda completou com as hashtags família, amor e gratidão, demonstrando todo seu amor para sua filha e seu marido.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da família, além de alguns internautas impressionados com a semelhança dos três integrantes. “Como pode parecer tanto com a mãe e com o pai ao mesmo tempo, fiquei bugada”, brincou uma pessoa. “A cópia fiel da mãe”, comentou uma outra. “Que família linda e como pode os três serem quase tão idênticos assim?”, exaltou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todas as cores possíveis enviados para enaltecer a beleza da família de Bianca Castanho.

Veja a publicação compartilhada pela atriz Bianca Castanho em cliques de um ensaio ao lado de sua família: