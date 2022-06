Bianca Castanho se declara para a filha, Cecília: "Minha menina linda"

A atriz Bianca Castanho postou um clique ao lado da filha, Cecília, e se declarou para a menina na web

27/06/2022

Bianca Castanho (43) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com a filha, Cecília (9).

No clique compartilhado no Instagram nesta segunda-feira, 27, a atriz aparece abraçada com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Henry Canfield, e se declarou.

"Minha menina linda que consegue ser ainda mais linda por dentro… Muito obrigada por me ensinar tanto com a sua doçura e sua capacidade de amar", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram o registro. "Que amor", disse uma internauta. "Lindas. Ela é sua cara", afirmou outra. "Meu Deus, que lindezas. Que Deus abençoe vocês", falou uma fã.

Reprise da novela

Bianca Castanho usou as redes sociais para comemorar a reprise da novela Esmeralda, no SBT. A atriz publicou algumas fotos do folhetim no Instagram, que protagonizou ao lado de Claudio Lins (49), que interpreta José Armando, e agradeceu o carinho dos fãs. "Esmeralda voltou hoje!!! Muito obrigada por todo o amor e carinho que eu tenho recebido dos fãs e dos fãs-clubes!!! Vocês são demais", escreveu ela.

