Bianca Castanho comemora reprise de 'Esmeralda' no SBT

A atriz Bianca Castanho é a protagonista da novela que está de volta no SBT

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 20h40

Bianca Castanho (43) usou as redes sociais para comemorar a reprise da novela Esmeralda, no SBT.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou algumas fotos do folhetim, que protagonizou ao lado de Claudio Lins (49), que interpreta José Armando, e agradeceu o carinho dos fãs.

"Esmeralda voltou hoje!!! Muito obrigada por todo o amor e carinho que eu tenho recebido dos fãs e dos fãs-clubes!!! Vocês são demais", escreveu ela.

Os internautas celebraram a reprise da novela. "Você brilhou demais nesse trabalho", disse uma seguidora. "Eu amo todas as novelas com você", afirmou outra. "Eu amo essa novela. Você está demais nela", elogiou uma terceira.

Relembre a trama

Numa noite de tempestade, nascem duas crianças, uma menina, filha de ricos fazendeiros, e um menino, filho de um camponês. A menina nasce aparentemente morta após complicações no parto, e a governanta da fazenda Casa Grande, Margarida (Sônia Guedes) pede à parteira, Rosário (Manoelita Lustosa), que se encarregue do enterro da bebê.

Rosário e a governanta fazem a troca das crianças, e os serviços de Rosário é pago com um par de brincos de esmeralda. A família celebra o nascimento do menino, e o batiza de José Armando. Já a menina recebe o nome de Esmeralda graças aos brincos recebidos pela mãe de criação. Depois, a parteira descobre que Esmeralda nasceu cega.

Alguns anos depois, os Álvares Real voltam para a fazenda para passar alguns dias e José Armando (Cláudio Lins) se apaixona pela doce e simples Esmeralda (Bianca Castanho), moça pobre e cega que caminha com uma bengala pelas cachoeiras de sua fazenda. O rapaz está comprometido com a prima, a perigosa e ambiciosa Graziela (Karina Barum). O pai de José, Rodolfo (Paulo César Grande), se opõe ao namoro do filho com Esmeralda, já que ela é pobre.

Confira a publicação: