Bhaskar celebra o aniversário de Gaian: ''O amor da minha vida está completando 3 anos''

Pai-coruja! Bhaskar presta linda homenagem no aniversário de 3 anos de seu filho, Gaian

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 14h19

Nesta terça-feira, 07, o clima é de festa na casa de Bhaskar (30)! Isso porque seu filho está ficando mais velho.

Sempre muito carinhoso e sem nunca esconder o quanto ama a família, é claro que o DJ não deixou a data passar em branco.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de fotos e vídeos fofíssimos de Gaian (3) e aproveitou para se declarar.

O primeiro registro é do menino todo sorridente. O segundo, uma gravação dele com um cachorro. E o terceiro, uma foto dos dois ao lado de Carol Cola (30).

A quarta imagem é só do pequeno, sentado no meio da rua. A quinta dele usando um boné. E a última da duplinha no espelho prestes a sair para um passeio.

“Hoje o amor da minha vida completa 3 anos! Quem conhece o Gaian, sabe o quanto ele é um menino especial, que leva alegria onde passa”, começou o irmão de Alok (30) na legenda. “Te amo demais, filhote”.

“Pode ter certeza que nunca vou medir esforços pra te ver feliz! Sou muito grato a Deus por ter sido escolhido pra ser seu pai! PS: Carol, fizemos uma obra de arte”, brincou ao final.

Veja os registros que Bhaskar usou para homenagear o aniversário de 3 anos de seu filho, Gaian: