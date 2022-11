Belutti e Thaís Pacholek trocam declarações no aniversário de casamento: "Escolhemos um ao outro"

O cantor Belutti e a atriz Thaís Pacholek completaram 8 anos de casados e comemoraram a data nas redes sociais

Thaís Pacholek (38) e Belutti (41) completaram 8 anos de casados nesta sexta-feira, 25, e comemoraram a data especial trocando declarações nas redes sociais.

O cantor sertanejo foi o primeiro a comemorar o aniversário de casamento. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou algumas fotos ao lado da amada, incluindo uma do dia em que eles oficializaram a união, e se declarou.

"8 Anos de Casados hoje!!! Com muito amor, respeito, equilíbrio, carinho e parceria… Parece que foi ontem… Te amo, meu amor, @thaispacholek", escreveu o artista, que faz dupla com Marcos (39), na legenda da publicação.

Depois foi a vez de Thaís celebrar mais um ano ao lado de Belutti. A atriz recordou no Instagram uma foto do casamento e falou sobre o relacionamento dos dois. "No começo de 2011 demos o primeiro beijo. No final de 2011 começamos a namorar. No meio de 2013 noivamos. Dia 25/11/2014 escolhemos formar nossa família e… Ser feliz para sempre, para mim não existe, mas escolhemos diariamente um ao outro. De forma leve e madura. Te amo, vida @belutti", disse ela.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Parabéns para esse casal maravilhoso!", disse um seguidor. "Coisa mais linda vocês!!!! Parabéns, e muitos e muitos anos de felicidade e amor!", desejou uma internauta. "Lindos, Deus abençoe sempre a união de vocês dois. Parabéns", falou uma fã.

Da linda união de Belutti e Pacholek, vale dizer, nasceu Luís Miguel, que está com seis anos.

Confira as declarações de Belutti e Thaís Pacholek no aniversário de casamento:

