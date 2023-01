Beco do Batman e museus: Relembre celebridades internacionais que já visitaram São Paulo

Cantoras e até mesmo elencos de séries internacionais passaram pela cidade que comemora 469 anos nesta quarta, 25

Conhecida por ser uma das maiores cidades da América Latina, São Paulo comemora 469 anos nesta quarta-feira, 25, e, ao longo dos anos, já recebeu diversas visitas ilustres, até mesmo de celebridades internacionais. Relembre a seguir famosos que já passaram pela cidade e conheceram seus pontos turísticos.

Em junho de 2022, o elenco da série The Boys esteve em São Paulo para a realização de um evento fechado, no qual eles participaram de um tapete vermelho e também exibiram o último episódio da terceira temporada com antecedência. Apesar de todas as tarefas, eles conseguiram arrumar um tempinho para conhecer a cidade.

Eles decidiram visitar o Beco do Batman, ponto turístico da Vila Madalena. Eles encontraram diversos fãs e tiraram fotos com eles no local. Na mesma noite, eles ainda visitaram o estádio do Allianz Parque, para assistir a um jogo do Palmeiras, e até vestiram a camisa do time paulista para assistir à partida.

No mesmo mês, Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, dupla da série Stranger Things, estiveram no Brasil e tiveram até mesmo uma entrevista com Gil do Vigor, participante da 21ª edição do Big Brother Brasil. No tempo livre, os dois aproveitaram para passear pela cidade de São Paulo e decidiram conhecer a Avenida Paulista, a Galeria do Rock e ainda assistiram a um jogo do São Paulo no Estádio do Morumbi.

Em setembro do mesmo ano, a cantora Dua Lipa passou por São Paulo e fez um tour na cidade antes de se apresentar no Distrito Anhembi. A britânica conheceu o Instituto Bardi, onde está a Casa de Vidro Lina Bo Bardi, no bairro do Morumbi, zona sul da capital. No meio do passeio, ela ainda decidiu conhecer a culinária brasileira e comeu brigadeiros e pães de queijo.

Alguns anos antes, a cantora Katy Perry passou pela cidade. Em 2018, ela se encontrou com figuras marcantes do Brasil como Gretchen e Dani Calabresa, e ainda visitou dois museus paulistanos, ambos no Parque Ibirapuera. A artista visitou o Afro-Brasil por aproximadamente uma hora e meia e em seguida, ela foi ao MAC (Museu de Arte Contemporânea), e posou para fotos.