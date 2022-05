Dua Lipa confirma show único em São Paulo com a turnê 'Future Nostalgia'

André Luiz Freitas Publicado em 16/05/2022, às 13h24

Ela vem mesmo! Dua Lipa (26) anunciou, na manhã desta segunda-feira, 16, a data de seu show em São Paulo, marcado para o dia 8 de setembro no Distrito Anhembi.

A cantora, que irá se apresentar também no Rock in Rio Brasil, se apresenta no país pela segunda vez na carreira: “Estou tão emocionada de fazer uma turnê novamente e ver meus anjos pessoalmente! Que incrível podermos todos dançar e comemorar juntos mais uma vez”, diz a cantora britânica.

“Quando eu estava escrevendo ‘Future Nostalgia', imaginei as músicas sendo tocadas em clubes nas noites com seus amigos. Estou tão animada que esse sonho está finalmente se tornando realidade. Mal posso esperar para vivenciar essas músicas ao vivo com vocês!”, completa.

Clientes cartão Elo têm pré-venda exclusiva entre os dias 17 e 18 de maio, a partir das 10h do dia 17/5 na internet, e às 11h na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Pacaembu. Para o público geral, a venda começa no dia 19, nos mesmos canais e horários.

Os ingressos podem ser adquiridos em até 5x para os clientes cartão Elo e 3x para os demais cartões de crédito e os valores partem de R$ 225,00 a R$ 840,00 reais.

Future Nostalgia é o álbum mais antigo no top 10 de uma artista feminina na Billboard 200 deste ano e foi o álbum mais transmitido de 2020 no Spotify. Aterrissou nas listas de Best Of do final do ano de todos, de Rolling Stone à Billboard e Pitchfork, e gerou vários singles de sucesso em todo o mundo, incluindo as faixas #1 Break My Heart, Levitating, que ainda está no topo das paradas e é a música mais antiga de todos os tempos na playlist Today's Top Hits do Spotify, e o single de platina 4x dos EUA Don't Start Now, que quebrou seu recorde pessoal de semanas em #1 no Top 40 das rádios dos EUA e é a faixa mais transmitida no Lista de reprodução Top Hits do Spotify na história.