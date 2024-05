Bárbara Evans abre álbum de fotos de seu aniversário de 33 anos

Em celebração de seus 33 anos, Bárbara Evans abre álbum de fotos de festa de aniversário intimista com sua família; confira os cliques!

A influenciadora digital Bárbara Evans completou 33 anos de vida na última quarta-feira, 22. E em celebração dessa data especial, a filha de Monique Evans decidiu comemorar mais um ano de vida com festa intimista ao lado de sua família.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bárbara abriu o álbum de fotos de seu aniversário e mostrou alguns registros celebrando com um jantar em sua casa. Nos cliques, a famosa apareceu com seu marido, o empresário Gustavo Theodoro, e sua primogênita, Ayla, de 2 anos. Os gêmeos Álvaro e Antônio, de 7 meses, não apareceram entre as fotos.

Para a ocasião, a loira apostou em um lindo vestido rosa, com uma aplicação de flor em sua gola. Ela finalizou o look com uma trança no seu longo cabelo. "Um pouquinho de ontem. 33 aninhos", escreveu Bárbara.

Confira a publicação:

Monique Evans emociona com mensagem para Bárbara Evans após polêmicas

Na madrugada da última quarta-feira, 22, a apresentadora Monique Evans usou as redes sociais para homenagear sua filha, a influenciadora digital Bárbara Evans. Depois da herdeira participar de seu casamento e esclarecer uma suposta polêmica com a madrasta, Cacá Werneck, ela ganhou um parabéns especial em seu aniversário de 33 aniversário.

Através de seu perfil no Instagram, Monique abriu um álbum de fotos de sua herdeira em momentos especiais, como em seu casamento e no batizado dos netos. Na legenda, ela se declara para a filha: “Minha pequena. Virou mãe de 3. Era o sonho dela!!!!! Super mãe, esposa exemplar. Guerreira! Brava, meu Deus como é brava!!”, ela iniciou.

“Mas corre atrás dos seus sonhos. Luta pela sua verdade. Filha amada. Hoje é seu dia, mas não tenho como te desejar mais felicidade porque você conseguiu realizar todos os seus sonhos. E você merece!!! Parabéns meu amor. Te amo demaisssss. Minha Bárbara”, a apresentadora se derreteu pela herdeira na legenda da publicação.