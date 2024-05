Monique Evans emociona com mensagem para Bárbara Evans após polêmicas: 'Luta'

Após mal-entendido envolvendo sua esposa, Monique Evans prestou uma homenagem para celebrar o aniversário de sua filha, Bárbara Evans

Na madrugada desta quarta-feira, 22, a apresentadora Monique Evans usou as redes sociais para homenagear sua filha, a influenciadora digital Bárbara Evans. Depois da herdeira participar de seu casamento e esclarecer uma suposta polêmica com a madrasta, Cacá Werneck, ela ganhou um parabéns especial em seu aniversário de 33 aniversário.

Através de seu perfil no Instagram, Monique abriu um álbum de fotos de sua herdeira em momentos especiais, como em seu casamento e no batizado dos netos. Na legenda, ela se declara para a filha: “Minha pequena. Virou mãe de 3. Era o sonho dela!!!!! Super mãe, esposa exemplar. Guerreira! Brava, meu Deus como é brava!!”, ela iniciou.

“Mas corre atrás dos seus sonhos. Luta pela sua verdade. Filha amada. Hoje é seu dia, mas não tenho como te desejar mais felicidade porque você conseguiu realizar todos os seus sonhos. E você merece!!! Parabéns meu amor. Te amo demaisssss. Minha Bárbara”, a apresentadora se derreteu pela herdeira na legenda da publicação.

Nos comentários, Monique também recebeu uma declaração da filha: “Obrigada mãe, te amo demais”, disse a influenciadora, que é mãe de três crianças, Ayla, de dois aninhos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, que tem apenas meses de vida. Os pequenos são frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

Vale mencionar que, no último domingo, 19, Bárbara usou as redes sociais para esclarecer um mal-entendido com sua madrasta, Cacá Werneck. Após o casamento da DJ com sua mãe, a modelo e apresentadora Monique Evans, a influenciadora digital revelou o motivo de não marcar a madrasta em suas fotos da cerimônia.

Através dos stories do Instagram, Bárbara explicou que inicialmente tinha um problema técnico que a impedia de marcar Cacá em suas fotos. No entanto, após o casamento, ela conseguiu resolver a situação e dissipar os rumores de desavenças entre elas depois de receber alguns questionamentos de seus seguidores.

Enquanto jantava ao lado de sua mãe e da madrasta, Bárbara detalhou o mal-entendido: "Gente, para quem não sabe, que fala da Cacá e fala de boca cheia, a gente tinha um problema... que a gente não conseguia se marcar no Instagram. Porém Clarice resolveu, então agora Cacá está marcado no meu Instagram”, ela explicou.

Monique Evans detalha noite de núpcias:

Após oficializar sua união em um casamento luxuoso, Monique Evans também causou ao contar como foi a noite de núpcias com sua esposa, Cacá Werneck, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. No último domingo, 19, a modelo e apresentadora detalhou sua primeira noite como casada e aproveitou para revelar mais detalhes sobre sua lua de mel.