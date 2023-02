Após declaração 'seca', Duda Nagle capricha em homenagem para Sabrina Sato: ''Te amo''

Ator Duda Nagle se esforçou para fazer declaração especial de aniversário para Sabrina Sato na rede social após crise no casamento

No último ano, o ator Duda Nagle (38) deu o que falar com uma declaração "seca" no aniversário de Sabrina Sato (42). Após a repercussão de suas poucas palavras para a mãe de sua filha, o famoso decidiu caprichar este ano e fazer até um vídeo com os momentos especiais com a amada.

Neste sábado, 04, o artista publicou um vídeo com mais 100 fotos ao lado da apresentadora e falou sobre a relação que construíram juntos. Ele ainda comentou por cima sobre a crise que superaram no casamento.

"Parabéns @sabrinasato hahahahaha As vezes a gente se acostuma com as coisas… com a repetição da rotina… com a correria… e acaba se esquecendo da importância de certas coisas… agora fazendo a pesquisa pra montar esse vídeo, que mesmo cortando muita coisa tem mais de 100 fotos, realizei o quanto a gente viveu junto e a importância da gente ter unido nossos caminhos. Te amo! Desejo tudo de melhor pra você, muita alegria, saúde e sorte", esforçou-se o ator.

Sabrina Sato relembra crise no casamento

A apresentadora Sabrina Sato celebrou o reencontro com Pedro Bial (64) após quase 20 anos! A artista participou do Conversa com Bial e falou sobre momentos importantes da vida e carreira. Ela comentou sobre o casamento com Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe (3), e recordou o período de crise, quando tomou a decisão de voltar para a terapia.

“Casamento é parecido (com o confinamento). Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, disse ela.

Sabrina disse que a união chegou a um ponto que concluíram: "Ou a gente vai criar um abismo entre a gente, ou a gente vai criar uma ponte". “Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução.”