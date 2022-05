Após aniversário, Bella Falconi se declara ao marido: ''Ainda mais apaixonada''

Bella Falconi presta homenagem ao falar da dedicação de seu marido com seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 11h27

No dia 19 de maio, Bella Falconi (37) ficou mais velha. E, no último domingo, 22, ela fez uma festa para celebrar seu aniversário.

Depois de tantas emoções, a influenciadora digital ficou impressionada com a dedicação que Maguila (43) demonstrou nos últimos dias.

Então, nesta terça-feira, 24, decidiu prestar uma homenagem ao maridão.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de três registros super românticos feitos pela fotógrafa Rosinha Andrade.

No primeiro clique, os dois apareceram lado a lado, sorrindo para a câmera. No segundo, dando um beijão. E, no último, trocando olhares apaixonados.

“Eu quero honrar sua vida e te dizer o quanto você é amado por mim”, começou na legenda. “Maguila, eu sempre soube do seu coração gigante, afinal, são muitos anos juntos. Mas, nesses últimos dias, posso dizer com convicção que me apaixonei ainda mais pela sua bondade e generosidade”.

“A maneira como você se doou ao meu aniversário prolongado e o quanto você me ajudou foi realmente surpreendente. Te amo ao infinito e além, e até depois do fim. Que bom celebrar mais um ano de vida ao seu lado e dizer com convicção: eu me casei com o homem da minha vida e com meu melhor amigo”, afirmou a musa fitness ao final.

Rapidamente, o empresário comentou um “Te amo” em meio a dois corações nos comentários da postagem feita pela esposa.

Veja as fotos românticas de Bella Falconi e Maguila: