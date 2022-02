Apaixonado, Bruno Guedes presta homenagem divertida no aniversário de Jade Seba

Completando 29 anos, Jade Seba recebe declaração de aniversário nas redes de Bruno Guedes

O clima é de festa na casa de Jade Seba (29)!

Isso porque, nesta terça-feira, 01, a influenciadora digital está completando mais um aninho de vida.

É claro que Bruno Guedes (28) não deixou a data passar em branco. Em seu Instagram, ele prestou uma homenagem para a esposa.

No feed, o ator publicou uma selfie descontraída dos dois e avisou que havia se declarado através dos Stories também.

“Feliz aniversário, Jade Seba. Mais um ano pra conta pra gente viver e celebrar. Te amo! E deixei uma homenagem fofa nos Stories”, escreveu na legenda do post.

Nos posts que duram apenas 24h, ele compartilhou registros divertidos, sem esconder o quanto é apaixonado pela musa.

“Parabéns, meu amor! Exemplo de companheira, de mãe e de amiga. Eu jamais poderia deixar de te homenagear, mesmo que no meu aniversário me custe uma foto 10 vezes pior”, brincou no começo. “Ela é modelo internacional”, “blogueira”, “e tá sempre na moda”, disse o gato em seguida.

Ao final, Bruno compartilhou um registro de Jade com Zion (2) no colo. “E é a melhor mãe desse mundo! Eu agradeço todos os dias por você me ensinar tanto”, falou.

Confira a homenagem que Bruno Guedes prestou no aniversário de Jade Seba:

